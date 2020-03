ECC Games ma umowę z Nissanem na korzystanie ze znaku towarowego



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - ECC Games podpisał umowę z Nissanem dotyczącą udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego "Nissan" w ramach gry Drift20, podała spółka.

"W ostatnim czasie udało nam się nawiązać i sfinalizować współpracę z Nissanem, który jest producentem jednych z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w świecie driftingu. W minionym roku otrzymaliśmy także pozytywne informacje od marek Mazda, Subaru i BMW, które także znajdą się w naszej grze. Wszystkie te marki są nieodłącznym elementem driftu, a ich obecność z pewnością podniesie realizm naszego projektu" - powiedział prezes Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2019 roku producent podpisał umowę ze znanym wydawcą gier komputerowych należącym do koncernu Digital Bros - 505 Games. ECC Games zakłada, że dzięki współpracy z globalnym wydawcą, przy jednoczesnym wsparciu marketingowym ze strony PlayWay-a, Drift21 dotrze do szerszej grupy odbiorców, co może przełożyć się na wyniki sprzedaży produkcji. W ocenie zarządu, o ostatecznym sukcesie gry zadecyduje w dużej mierze poziom jej realizmu. Aby temu sprostać, we wrześniu ubiegłego roku spółka nawiązała współpracę z firmą Ecumaster, która wesprze działania w zakresie tuningu samochodów dostępnych w projekcie, podano także.

"Zdajemy sobie sprawę, że Drift21 to tytuł długo wyczekiwany i taki, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom graczy. Sukcesywnie staramy się dostarczać rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na rozwój produkcji i dostarczą rozrywkę na naprawdę wysokim poziomie. Pracujemy nad tym, aby w grze znalazły się także inne znane marki pojazdów. O postępach naszych prac będziemy informowali na bieżąco" - dodał Wątrucki.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)