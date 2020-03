EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - EuroRating obniżył rating LPP do BBB- z BBB. Perspektyw ratingu została określona jako negatywna, podała agencja.

"Obniżenie oceny wiarygodności finansowej LPP wynika z oczekiwanego przez EuroRating osłabienia sytuacji finansowej spółki na skutek okresowego zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów odzieżowych na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z globalną pandemią koronawirusa wiążą się dla odzieżowej grupy z brakiem uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca niemal 90% łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

EuroRating szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I kwartale obrotowym spółki (obejmującym okres luty-kwiecień br.), jak i na osłabienie sytuacji płynnościowej spółki.

EuroRating podkreślił, że LPP charakteryzowała się dotychczas stosunkowo niskim zadłużeniem (bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leasingu) oraz posiadała wysoką pozycję gotówkową (na koniec III kwartału 2019 r. środki pieniężne wynosiły 920 mln zł).

"Spółka jest więc w stanie pokrywać ponoszone okresowo straty w znacznym stopniu ze środków własnych. Ponadto, zdaniem agencji, odzieżowa grupa może także w razie potrzeby zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe, z uwagi na dotychczasowe niewielkie wykorzystanie zdolności kredytowej" - czytamy w komunikacie.

Na sytuację finansową grupy LPP najistotniejszy wpływ w najbliższym czasie będzie miał przebieg globalnej pandemii koronawirusa (w tym szczególności w Polsce i Europie) oraz związana z tym długość okresu zamknięcia sklepów stacjonarnych, wskazano również.

"Jakkolwiek istnieje w tym zakresie bardzo duża niepewność, to EuroRating w scenariuszu bazowym zakłada obecnie, że nie potrwa to dłużej niż ok. 6-8 tygodni" - czytamy dalej.

"W związku z ryzykiem ewentualnego wydłużenia czasu trwania pandemii koronawirusa i utrzymania zakazu funkcjonowania sklepów stacjonarnych przez okres dłuższy niż obecnie agencja zakłada w scenariuszu bazowym, perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Oznacza ona, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - ocenia agencja.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)