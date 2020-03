"Chodzi o zapewnienie, by nie przywlekać koronawirusa do kraju, zakażając innych, by nie rozprzestrzeniać tego wirusa w wojsku" - powiedział szef Pentagonu.

Wstrzymanie ruchu obowiązuje wojskowych, personel cywilny oraz członków rodzin. Wyjątek - zastrzegł w rozmowie z Reutersem Esper - stanowi wycofywanie wojsk z Afganistanu, które będzie odbywać się zgodnie z planem, w myśl porozumienia pokojowego, zawartego z afgańskimi talibam.

Do środy Pentagon poinformował o łącznie 227 wykrytych przypadkach koronawirusa wśród amerykańskich żołnierzy na świecie.

We wtorek poinformowano, że czterech żołnierzy biorących udział w prowadzonej przez NATO w Afganistanie operacji Resolute Support jest zainfekowanych.

Najwyższy rangą dowódca sił zbrojnych USA gen. Mark Milley ocenił we wtorek, że biorąc pod uwagę doświadczenia innych państw, epidemia nowego koronawirusa może potrwać do lipca.(PAP)