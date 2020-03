W czwartkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" ukazał się artykuł, wskazujący na fakt, że wśród zapisów specustawy koronawirusowej znalazły się przepisy nakładające obowiązek informowania ZUS o wszystkich umowach o dzieło. "Czy to początek końca śmieciówek?" - zastanawia się gazeta.

Zapytana o to w Polskim Radiu Marlena Maląg zauważyła, że tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje "potężne wsparcie dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, aby sytuacja była jak najbardziej opanowana pod względem finansowym". Podkreśliła również, że działania pomocowe mają być skierowane przede wszystkim dla tego sektora, żeby "gospodarka mogła ruszyć, nabrać swojego tempa".

"Między innymi w pakiecie Tarczy jest wypłata świadczenia dla umów zleceń lub o dzieło, które do tej pory nie były rejestrowane, stąd wynika potrzeba zarejestrowania" - wskazała Maląg.

"Z drugiej strony powinniśmy, patrząc na swoją przyszłość, swoje przyszłe emerytury, rzeczywiście mieć oskładkowane (umowy - PAP)" - oceniła. Dodała jednocześnie, że rząd powinien mieć pełną wiedzę na temat umów o dzieło.

Zapytana, czy na pewno uda się utrzymać programy społeczne tj. 500 plus, Dobry Start czy też wypłatę 13. emerytury, odparła że założeniem budżetu na rok 2020 przy jego tworzeniu było to, że ma on być zrównoważony. "Dzięki temu, że był zrównoważony, że wydatki były dokładnie przemyślane, w pełnym zakresie te świadczenia zostaną utrzymane" - zadeklarowała Maląg.

"Tarcza antykryzysowa" ma być odpowiedzią rządu na szerzącą się epidemię koronawirusa i pozwolić m.in. pracownikom i firmom przetrwać najtrudniejszy okres.

Jak zapowiadał wcześniej rząd, Tarcza ma składać się i oddziaływać na pięć filarów - bezpieczeństwa pracowników, finansowania firm, ochrony zdrowia, wzmocnienia systemu finansowego i programu inwestycji publicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada ona m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm, dopłaty do wynagrodzeń, odroczenie w płatności podatku CIT i przedłużenie bankowych kredytów obrotowych dla firm.

W Polsce zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 1051 osób, czternaście zakażonych osób zmarło.

