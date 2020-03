Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Prime Bit Games rozpoczął współpracę z firmą Huawei - jej pierwszym etapem jest opublikowanie trzech gier w App Gallery: "Magic Nations", "Dark Tower" i "Cave Man Chuck", poinformowała spółka. W tym roku spółka planuje także publikacje 4 niskobudżetowych produkcji - każda poniżej 200 tys. zł.



"Spółka liczy na wzrost przychodów w związku z opublikowanie gier na tej platformie, także z tytułu potencjalnej współpracy, która planowana jest również na innych polach" - czytamy w komunikacie.



W zakresie decyzji strategicznych w 2020 r. spółka ma w planie publikację czterech niskobudżetowych produkcji, każda poniżej 200 tys. zł.



"Będą to całkiem nowe gry dostępne na platformy: xbox, PC (Steam, Windows 10), Nintendo Switch, App Store, Google Play, App Gallery. Dwie z tych gier będą w trybie dla jednego do 4 graczy z możliwością łączenia się przez Internet lub grze lokalnej na dzielonym ekranie. Dwie pozostałem to gry typowo do zabawy w pojedynkę. Model biznesowy produkcji opiera się o wersje płatne na konsolach i PC, wersje F2P z reklamami i mikropłatnościami w przypadku urządzeń mobilnych. Obecnie trwają rozmowy z inwestorami, którzy wesprą produkcje w zamian za udziały w grach" - czytamy dalej.



W tym roku spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, przy wsparciu stałych partnerów, aczkolwiek w dalszym ciągu nie wyklucza realizacji zamówień dla klientów zewnętrznych, ale nie będzie to już priorytet, podano także.



"Gry, które spółka rozwija w tym roku to: "Magic Nations", "Cave Man Chuck", "Dark Tower", "Inside Grass", "Z Cafe", "Icy Jump", "Bouncy Bird", "Clash II", "Froggy". Z czego najbardziej pochłaniającymi projektami są "Magic Nations" oraz "Clash". Nowe produkcje są na etapie prototypowania" - podsumowano w materiale.



PrimeBit Games to notowany na NewConnect deweloper gier.



(ISBnews)