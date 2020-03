Selvita nie wyklucza zaangażowania się w prace związane z COVID-19



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Selvita nie wyklucza, że w przyszłości bezpośrednio zaangażuje się w obszar leków i terapii na koronawirusa, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

"Obecnie bezpośrednio - w szczepionki, terapie [na koronawirusa] - nie jesteśmy zaangażowani. Jesteśmy dostawcą usług dla tego rynku. Ale niewykluczone, że w przyszłości podejmiemy kroki w tym kierunku" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji prasowej.

Prezes podkreślił, że pandemia na samą działalność operacyjną grupy nie miała poważnego wpływu.

"Backlog daje nam dużo spokoju, na ten moment funkcjonujemy normalnie" - powiedział.

"To prawda, że wielu klientów troszczy się obecnie o co innego, niż nowe kontrakty, ale wielu - np. z USA, gdzie sytuacja jest trudniejsza niż w Polsce - nawet patrzy, czy jesteśmy w stanie przejąć od nich procesy" - wskazał także prezes.

Ocenił, że w związku z pandemią spółka czuje się "niepewnie, jak wszyscy", ale w średnim i długim terminie Selvita i jej branża powinny zyskać.

"Sytuacja, z którą mierzy się teraz cały świat dobitnie pokazuje jak strategicznie ważne są prace nad nowymi lekami i terapiami. Rosnące zapotrzebowanie na badania przedkliniczne nowych leków oraz gwałtowny wzrost znaczenia sektorów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych będzie dodatkowym długoterminowym czynnikiem wpływającym na zwiększające się zapotrzebowanie na nasze usługi" - uważa Sieczkowski.

Ponadto, według niego, poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe będą chciały być jeszcze bardziej samodzielne w obszarze leków i terapii, dlatego outsourcing badań i usług do Azji będzie mniejszy, a spółka na tym zyska.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

