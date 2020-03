Firmy przymierzają się do neutralności klimatycznej. Wyznacznikiem jest tu strategia Unii Europejskiej, która zakłada zerowe emisje CO2 netto w 2050 r. To nie pozostanie bez wpływu na działania biznesu. Już teraz dostrzegło to część firm, a energetyka jest na pierwszym planie. W corocznym raporcie Transition Pathway Initiative ocenia największych emitentów CO2 pod kątem ich zarządzania ryzykiem klimatycznym i ich „wskaźnika węglowego”. Z jednej strony niemal wszystkie spółki dostrzegają ryzyko zmian klimatu i uwzględniają to w planach, jednak niecała jedna trzecia ma strategie redukcji emisji dostosowane do celów Porozumienia paryskiego ONZ w sprawie zmian klimatu z 2015 r. W sektorze energii, transportu i przemysłu wskaźnik jest jeszcze niższy - wynosi niespełna jedną piątą. Tu przodują koncerny europejskie, a lista producentów energii elektrycznej jest całkiem spora.

Od węgla i gazu do klimatycznej neutralności

Deklaracje dojścia do zerowych emisji CO2 netto złożyły m.in. Endesa, E.On, RWE, CEZ, EDF czy Ørsted. Duński koncern chce to zrobić do 2025 r. Tym sposobem dawny Dong Energy będzie pierwszą dużą firmą energetyczną, która osiągnie zerowe emisje netto przy wytwarzaniu energii. Dong jeszcze dekadę temu był pośród najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych firm. Teraz postawił na morską energetykę wiatrową, certyfikowaną biomasę, kończy handel gazem i zamierza całkowicie wycofać się z węgla do 2023 r. Do 2025 r. zainwestuje w OZE 200 mld duńskich koron, do 2030 r. będzie miał w OZE 30 GW. Od przyszłego roku Ørsted nie będzie też kupował i leasingował samochodów napędzanych paliwami kopalnymi, a do 2025 r. przewiduje całkowite przejście na flotę elektryków. Szacuje, że w ten sposób zredukuje emisje o 98 proc. Pozostałą ilość zamierza offsetować - pozyskując certyfikaty redukcji emisji CO2.

Ørsted jest największym dostawcą energii elektrycznej w Danii i dostarcza jedną trzecią ciepła. Ale co najważniejsze - jest największym inwestorem na świecie w energetyce wiatrowej na morzu. Strategia Duńczyków będzie miała wpływ na dostawców z wielu krajów, także z Polski. Warto dodać, że Ørsted prowadzi rozmowy w sprawie wspólnych inwestycji w farmy wiatrowe offshore na Bałtyku z PGE.

Uniper będzie obniżał emisje po polsku - nową elektrownią na węgiel

Strategia niemieckiego koncernu, wydzielonego z E.ON jednego z dwóch największych operatorów elektrowni konwencjonalnych u naszych sąsiadów, mówi, że do 2035 roku Uniper doprowadzi swoje aktywa wytwórcze w Unii Europejskiej do neutralności emisyjnej.

Tymczasem ukończenie i przygotowanie do uruchomienia przez Unipera Datteln 4 -liczącej 1055 MW jednostki na węgiel kamienny wywołało prawdziwą burzę…

Czy Niemcy otworzą kolejną elektrownie węglową? Jak duże firmy zamierzają zdekarbonizować przemysł? W branży ropy i gazu kilka koncernów zapowiada osiągnięci zerowych emisji CO2 w 2050 r, jak chcą to zrobić? Czy polskie spółki państwowe będą gotowe? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl