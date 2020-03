KGHM: Wartość dwóch transportów sprzętu medycznego z Chin to 15 mln USD



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Drugi samolot ze sprzętem i materiałami medycznymi z Chin kupionymi przez KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 31 marca. Łączna wartość dwóch transportów to 15 mln USD, poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński. Docelowo mają odbyć się kolejne loty.

"Transport organizowaliśmy od kilkunastu dni na apel pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy samolot wylądował dzisiaj, drugi będzie w Warszawie 31 marca. Łączna wartość materiałów medycznych, które one przewiozą to około 15 mln USD" - powiedział Chludziński, cytowany w komunikacie.

Wyjaśnił, że w ładowniach samolotów będzie łącznie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów.

"Organizujemy kolejne loty, więc tego zaopatrzenia będzie znacznie więcej" - zapowiedział prezes.

Grupa podała wczoraj, że nabyła w Chinach sprzęt medyczny o wartości 5,5 mln USD, który ma zostać przeznaczony do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Samolot wiozący tę część sprzętu wylądował dzisiaj.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)