Warszawskie indeksy giełdowe zanotowały dzisiaj wzrost: WIG skoczył o 2,64 proc., natomiast dotyczący największych spółek na parkiecie WIG20 urósł o 3,48 proc.

Duże skoki kursu odnotowały dzisiaj akcje PKO BP, które rozpoczęły notowania na GPW od 4,3-proc. spadków, a dzień skończyły wzrostem o 7,42 proc.

Dziś na rynkach walutowych ustabilizował się kurs złotego, który o godz. 17.30 zyskał 2 grosze do euro, za które płacono 4,34 zł, oraz 7 groszy do dolara, za którego płacono 4,13 zł. Za franka szwajcarskiego płacono 4,28 zł.

Dzisiaj ogłoszono dane, mówiące o 3,28 mln nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA. "To odzwierciedla gwałtowny wzrost liczby zarażonych w USA, co powoduje duże zwolnienia na bardzo elastycznym amerykańskim rynku pracy" - powiedział PAP główny ekonomista ING Rafał Benecki. "To skok pięć razy wyższy od dotychczasowego rekordu w historii tych danych, przewyższa wzrosty zgłoszeń notowane podczas kryzysu finansowego Lehman Brothers, a także największy tygodniowy skok w historii o 695 tys. z 1982 r." – dodał.

