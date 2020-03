Rosja: Rząd nakazał zamknięcie sanatoriów i kurortów

Źródło: PAP

Premier Rosji Michaił Miszustin polecił w piątek, by sanatoria i kurorty przestały przyjmować gości od 28 marca do 1 czerwca br. Premier zaapelował do władz regionów, by zaleciły ograniczanie wyjazdów turystycznych po kraju.