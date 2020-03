Serinus otrzymał od EBOR zwolnienie z konieczności spełnienia kowenantów



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Serinus otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwolnienie od spełnienia kowenantów za okres do 31 marca 2020 r., podała spółka.

"Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, spółka otrzymała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oficjalne zwolnienie za okres do 31 marca 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy kredycie zamiennym" - czytamy w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 22,51 mln USD w 2019 r.

(ISBnews)