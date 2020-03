Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa dokonał analizy możliwości wyegzekwowania wierzytelności z tytułu prac wykonanych dla Gamma Inwestycje S.A. (dawniej: Gamma Inwestycje Sp. z o.o., a wcześniej Zielona Italia Sp. z o.o.) oraz aktywów z tytułu realizacji kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych spowodowały, że zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie 40 mln zł, po uwzględnieniu wpływu aktywów z tytułu podatku odroczonego, podała spółka.

"Powyższa korekta obniży wartość kapitałów własnych spółki o kwotę 40 mln zł poprzez skorygowanie pozycji bilansowej 'zyski zatrzymane/(niepokryte straty)'. Nie będzie miała wpływu na wynik finansowy za 2019 r. Równocześnie spółka podtrzymuje swoje stanowisko co do zasadności przedmiotowej wierzytelności oraz roszczeń związanych z realizacją kontraktu budowlanego. Zarząd będzie kontynuować wszelkie działania prawne w celu ich odzyskania" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczna kwota odpisu zostanie zaprezentowana w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)