Gwałtownie rozwijająca się na początku roku pandemia COVID-19 zrewidowała zagraniczne plany wyjazdowe wielu Polaków. Tak popularne w poprzednich latach wjazdy na zbliżające się święta Wielkiej Nocy, w tym roku po raz pierwszy nie dojdą do skutku. Dzieci nie pojadą na wycieczki szkolne, czy zielone szkoły. Ale co z wakacjami? Czy tego lata z nich również będziemy musieli zrezygnować?

Obowiązujący w wielu krajach nakaz pozostawania w domu oznacza całkowity paraliż turystyki biznesowej, hotelarstwa i częściowo gastronomii. Mimo tego, że wszystkie kraje dokładają wszelkich sił i środków, żeby jak najszybciej zdusić wszechogarniającą pandemię, trudno jest w tej chwili wyrokować, kiedy podróże ponownie staną się bezpieczne.

„Różne kraje mogą znajdować się w różnych fazach pandemii w dowolnym momencie. Różne części tego samego kraju mogą również znajdować się w różnych fazach pandemii. (…) Trwające badania mogą przynieść nowe dane. Sytuacja szybko się zmienia, a informacje mogą być aktualizowane w miarę ich udostępniania”- czytamy na stornach amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

>>> Czytaj też: Epidemiczny stress-test. Kryzys przypomniał o tym, w jak głęboko powiązanym świecie żyjemy

Jak pokazuje przykład Polski, czy też obecna sytuacja w Chinach, podróże międzynarodowe sprzyjają roznoszeniu się chorób. Pierwszy polski pacjent zarażony COVID-19 przyjechał z Niemiec. Nowe przypadki koronawirusa wśród Chińczyków obserwuje się jedynie u osób, które wróciły właśnie z zagranicy, np. z USA. Dlatego tak ważne jest obecnie wstrzymanie zbędnego ruchu turystycznego. Zdaniem niektórych badaczy zajmujących się zdrowiem publicznym, ograniczenie podróży może przeciągnąć się nawet do kilku miesięcy.

Epidemiolog z Penn State, Maciej Boni, w wywiadzie dla CNN Travel przyznał, że podróżowanie „będzie bardzo trudne przez 12 miesięcy lub dłużej”. Boni sugeruje, że w nadchodzącym roku czeka nas sporo problemów w tej materii.

„Być może trzeba będzie anulować wakacje. Interakcje społeczne będą wyglądać inaczej. Zarządzanie ryzykiem to coś, o czym będziemy musieli myśleć każdego ranka, kiedy się obudzimy” – napisał Boni w artykule opublikowanym przez popularnonaukową stronę theconversation.com.

Modele matematyczne dotyczące epidemii zmieniają się w zależności od reakcji społeczeństwa na ograniczenia. Im rzadziej chodzimy w miejsca publiczne i im bardziej przestrzegamy rad dotyczących częstego mycia rąk, kaszlu i kichania w zagięcie łokci, im bardziej zachowujemy dystans społeczny, tym szybciej wzrasta szansa na szybkie wygaśnięcie epidemii.

Na razie zewsząd dochodzą informacje o odwoływanych imprezach sportowych, targach, czy wystawach międzynarodowych. W poniedziałek MKOl podał oficjalnie, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostają przesunięte na rok 2021. Największe europejskie targi zbrojeniowe, paryskie Eurosatory, miały odbyć się w pierwszej połowie czerwca, ale ze względu na panującą we Francji epidemię COVID-19 zostały odwołane. Lipcowe targi lotnicze w podlondyńskim Farnborough również się nie odbędą. W Polsce pierwsze imprezy targowe w Kielcach i Poznaniu zaplanowane są dopiero na drugą połowę maja.

Polska branża targowa podobnie jak wielu touroperatorów apeluje do klientów o przesuwanie terminów imprez, a nierezygnowanie z wcześniej zaplanowanych eventów. Pomóc ma w tym wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych „specjalnie adresowanych do branży turystycznej”, jak zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli impreza turystyczna zostanie odwołana przez organizatora, klienci mogą ubiegać się o zwrot kosztów do 14 dni od momentu anulowania wydarzenia.

"My wydłużamy ten termin do 180 dni" – zapowiedziała w Sejmie minister Emilewicz. Dodała, że podobne rozwiązania przyjęły ostatnio również inne kraje UE. "Dajemy możliwość odbioru tego wydarzenia nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie vouchera na poczet innego wydarzenia" - dodała. Ten „bon” będzie mógł zostać wykorzystany przez klientów na nowe usługi turystyczne.

W międzyczasie korzystając z dobrodziejstw współczesnej techniki możemy odbywać wirtualne spacery po muzeach, na przykład po Van Gogh Museum w Amsterdamie, czy odwiedzić las. Taką formę relaksu proponuje między innymi Puszczański Punkt Informacyjny. Być może taka forma spędzania wolnego czasu będzie inspiracją do zaplanowania najbliższych możliwych wakacji i powrotu do międzynarodowych kontaktów biznesowych. Decyzja o tym, czy można bezpiecznie opuścić dom, nie wspominając już o kraju, zostanie ogłoszona dopiero wtedy, gdy zagrożenie przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 zniknie. Oczekiwanie na to może jeszcze trochę potrwać, jak wskazują specjaliści epidemiolodzy.

>>> Czytaj również: Amerykanie za leczenie płacą duże pieniądze. Dla nich dużo gorsza od koronawirusa jest wizja hospitalizacji