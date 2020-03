W niedzielę w Korei Płd. potwierdzono 78 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, nieco mniej niż dzień wcześniej, gdy odnotowano ich 105. W kraju utrzymują się obawy związane z infekcjami przywleczonymi z zagranicy oraz skupiskami zakażeń w Seulu.

Od środy wszystkie osoby przybywające do Korei Płd. z zagranicy, niezależnie od narodowości, będą objęte obowiązkiem dwutygodniowej samoizolacji. Podróżni, którzy nie mają w tym kraju lokum, będą kierowani do rządowych ośrodków i poniosą koszty zakwaterowania.

Według Koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (KCDC) każdego dnia do Korei Płd. przybywa średnio 300 osób z objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem, a u 20-30 z nich badania dają wynik dodatni.

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In ogłosił tymczasem w poniedziałek plan wsparcia dla rodzin, które mają trudności w związku z pandemią. Program przewiduje przekazanie rodzinom z grupy niższych dochodów kuponów wartych od 400 tys. do miliona wonów (od 1,3 tys. do 3,3 tys. zł) w zależności od wielkości rodziny.

Według agencji Yonhap zgodnie z tymi zapowiedziami pieniądze otrzymałoby ok. 14 mln rodzin liczących łącznie 35 mln osób. Całkowity koszt programu szacowany jest na 9,1 bln wonów (ok. 30 mld zł). Nie jest jasne, czy dodatkowy budżet zostanie zaakceptowany przez parlament.

Państwowa komisja wyborcza ogłosiła w poniedziałek, że zawieszenie działań związanych z wyborami parlamentarnymi 15 kwietnia rozszerzono łącznie na 65 placówek dyplomatycznych w 40 krajach świata. Oznacza to, że swoich głosów nie będzie mogło w nich oddać ponad 80 tys. obywateli Korei Płd., czyli ok. 47 proc. wszystkich osób uprawnionych do głosowania za granicą – twierdzi agencja Yonhap.

Komisja uzasadniła decyzję obawami o bezpieczeństwo i środkami podejmowanymi przez kraje przeciwko pandemii koronawirusa. Niektórzy Koreańczycy wyrażali jednak rozczarowanie, że nie będą mogli zagłosować. W Niemczech apelowali w mediach społecznościowych o możliwość udziału w wyborach. Inni twierdzili, że powinno się im umożliwić głosowanie przez e-mail – podał Yonhap. W państwach, których decyzja nie objęła, obywatele Korei Płd. będą oddawać swoje głosy między 1 a 6 kwietnia - wyjaśniła południowokoreańska agencja.

Łącznie w Korei Płd. potwierdzono dotychczas 9 661 zakażeń koronawirusem. Bilans zmarłych wzrósł w niedzielę o sześć do 158 osób. Władze ostrzegają, że społeczeństwo powinno się przygotować na przedłużającą się pandemię.

Andrzej Borowiak (PAP)