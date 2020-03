Grupa PGNiG wspiera edukację dzieci w okresie pandemii



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została wyłącznym sponsorem programu „Szkoła z TVP" - projektu, który ułatwi uczniom kontynuowanie nauki w trakcie epidemii koronawirusa, podała spółka.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym wyzwaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się wesprzeć działania Telewizji Polskiej i projekt 'Szkoła z TVP'. W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom milionów uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Tak rozumiemy społeczną rolę PGNiG, której wyrazem jest hasło 'Jesteśmy blisko Ciebie'" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Fundacja podjęła decyzję o cyfrowym udostępnieniu autorskiego programu edukacyjnego "Być jak Ignacy", promującego wiedzę techniczną. W ostatniej edycji programu wzięło udział prawie 1 300 placówek oświatowych z całej Polski, podano także.

"Do tej pory PGNiG przekazało 4 mln zł na działania epidemiczne prowadzone przez polski rząd, a dodatkowe 2 mln zł trafiły do placówek służby zdrowia w miejscowościach, gdzie działają oddziały PGNiG" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)