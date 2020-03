WHO: powinniśmy wkrótce zobaczyć stabilizację epidemii we Włoszech

Źródło: PAP

Blokady i rygorystyczne środki stosowane we Włoszech przez ostatnie dwa tygodnie powinny wkrótce doprowadzić do stabilizacji epidemii koronawirusa, ale konieczna będzie czujna obserwacja - powiedział w poniedziałek ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Mike Ryan.