W rozmowie z francuską rozgłośnią Europel Gonzalez Laya oświadczyła, że powiększenie unijnego budżetu mogłoby usprawnić działania przeciwko paraliżowi gospodarki wywołanemu nasilającą się w Europie pandemią.

“Być może powinniśmy poprawić przepływy pieniężne, być może unijny budżet powinien być większy” - powiedziała szefowa hiszpańskiej dyplomacji.

Gonzalez Laya zaznaczyła, że pomimo ogłoszenia przez Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską określonych działań służących walce z kryzysem “w dalszym ciągu potrzebna jest większa solidarność pomiędzy państwami UE”.

Państwa członkowskie w ramach Rady UE poparły w poniedziałek propozycję KE przeznaczenia 37 mld euro funduszy UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. Środki trafią m.in. do systemów opieki zdrowotnej oraz małych i średnich firm. Środki unijne, które zaproponowała KE na walkę z pandemią koronawirusa, pochodzą z obecnego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Pieniądze udało się uzyskać w wyniku przesunięć budżetowych.

We wtorek rano resort kierowany przez minister Gonzalez Layę ogłosił na Twitterze, iż zakończył sprowadzanie do kraju wyczarterowanymi samolotami ponad 1100 obywateli Hiszpanii rezydujących w Ekwadorze. MSZ w Madrycie poinformował, że wsparł też ewakuację z tego kraju 200 innych osób pochodzących z państw UE.

“Dzięki zabiegom naszych ambasad i konsulatów w ostatnich dniach udało nam się również sprowadzić do kraju 200 Hiszpanów rozsianych po różnych państwach regionu Azji i Pacyfiku” - napisało w komunikacie MSZ w Madrycie.

We wtorek przed południem hiszpański rząd potwierdził przybycie do kraju tysięcy ton sprzętu medycznego oraz materiałów ochronnych. Zostały one sprowadzone w ostatnich godzinach samolotami z Chin i Republiki Czeskiej.

