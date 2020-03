Santander Consumer Multirent umożliwił odroczenie spłaty rat do trzech miesięcy



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Santander Consumer Multirent umożliwił odroczenie spłaty rat do trzech miesięcy, podał bank. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o czasowe odroczenie spłat rat kapitałowych umów leasingowych i pożyczkowych.

O odroczenie spłaty części zobowiązań mogą wnioskować klienci, którzy nie posiadają obecnie żadnych zaległości w płatnościach wobec Santander Consumer Multirent. Przedsiębiorcy mają możliwość odroczenia spłat do trzech miesięcy bez ponoszenia dodatkowych opłat. Odroczenie spłaty nie wydłuża czasu trwania umowy oraz nie wymaga od klienta podpisania aneksu, podano.

"Doskonale rozumiemy, że w obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą napotkać problemy finansowe. Nasza propozycja pozwala na maksymalne zmniejszenie wysokości rat leasingu lub pożyczki. Co ważne, cały proces odbywa się całkowicie zdalnie. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych klientów i pracowników. Na bieżąco monitorujemy równie wszystkie uwarunkowania, żeby podejmować decyzje wspierające klientów" - powiedział prezes Santander Consumer Multirent Marek Dwornik, cytowany w komunikacie.

Santander Consumer Bank i Santander Consumer Multirent należą do liderów rynku consumer finance w Polsce. Oferują klientom szeroki zakres produktów obejmujący kredyty gotówkowe, kredyty na nowe i używane samochody, kredyty na zakup towarów i usług, karty kredytowe, lokaty oraz leasingi pojazdów osobowych. Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów, salony i komisy samochodowe, sklepy i punkty usługowe.

(ISBnews)