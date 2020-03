Włochy: 500 zestawów do monitorowania osób w domowej izolacji w Lacjum

Źródło: PAP

Władze stołecznego regionu Lacjum we Włoszech przygotowały 500 zestawów do monitorowania osób, będących w domowej izolacji w związku z epidemią koronawirusa. Uzyskane dzięki nim dane na temat stanu zdrowia będą wysyłane do obserwujących te osoby lekarzy.