Bank Handlowy: D. Hussey, M. Kropidłowski i B. Sobala powołani na wiceprezesów



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Dennisa Hussey'a, Macieja Kropidłowskiego i Barbarę Sobalę do pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu na trzyletnią kadencję, podał bank.

"Pan Dennis Hussey, w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku, będzie odpowiedzialny za bankowość detaliczną. [...] Pan Maciej Kropidłowski będzie odpowiedzialny za nadzór nad Sektorem Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej [...] Pani Barbara Sobala będzie odpowiedzialna za nadzór nad Sektorem Zarządzania Ryzykiem" - czytamy w komunikacie.

Dennis Hussey rozpoczął pracę Citi w 1995 r. jako uczestnik Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej w Wielkiej Brytanii, gdzie - zanim wstąpił na międzynarodową ścieżkę kariery - pracował w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Następnie zajmował stanowiska kierownicze w Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw. Był m.in. szefem Bankowości Korporacyjnej w Wietnamie, szefem Działu Finansowania Przedsiębiorstw w Tajlandii, szefa Bankowości Detalicznej w Hiszpanii oraz pełnił rolę Citi Country Officer (CCO) dla Sri Lanki i Wietnamu. W latach 2015-2018 pracował poza Citi - w ANZ (Australia and New Zealand Banking Group), gdzie pełnił rolę dyrektora generalnego (CEO) w Wietnamie i Szefa Regionalnego Wielkiego Mekongu. Dennis Hussey od 2018 r. pełnił funkcję szefa Bankowości Detalicznej w Citi Taiwan.

Maciej Kropidłowski objął stanowisko wiceprezesa zarządu 19 marca 2014 r.

Barbara Sobala objęła stanowisko wiceprezesa 16 października 2013 roku, podano także.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)