Solaris ma umowę na 14 autobusów elektrycznych dla Barcelony za 10 mln euro



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), miejski przewoźnik z stolicy Katalonii, zamówił czternaście autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, podała spółka. Kontrakt o wartości ok. 10 mln euro zrealizowany zostanie do końca 2020 roku.

Barcelona jest jednym z pierwszych miast, na którego ulicach pojawiły się Urbino electric w wersji 18-metrowej. Od 2015 roku polski producent dostarczył tam pięć swoich przegubowych elektrobusów. TMB po raz kolejny zdecydował się na zakup pojazdów marki Solaris zamawiając czternaście Urbino 18 electric, poinformowano.

"Pojazdy te będą wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności nominalnej 145 kWh. Ładowanie będzie odbywało się poprzez pantograf o mocy 500 kW umożliwiający szybkie uzupełnianie energii w bateriach. Autobusy napędzane będą przez centralny silnik trakcyjny o mocy 240 kW" - czytamy w komunikacie.

Autobusy wyposażone będą w klimatyzację, gniazda USB, umożliwiające ładowanie mobilnych urządzeń podczas podróży, system MirrorEye, który zastąpi kamerami tradycyjne lusterka boczne. Wszystkie zamówione pojazdy będą wyposażone również w urządzenie Mobileye Shield+, które minimalizuje ryzyko kolizji z pieszymi czy rowerzystami. System inteligentnych kamer monitoruje najbliższe otoczenie pojazdu. Kierowca o potencjalnych zagrożeniach informowany jest za pomocą dźwiękowych i wizualnych alertów. Na specjalne zamówienie klienta Mobileye Shield+ wyposażony będzie dodatkowo w system Geotab rozpoznający, archiwizujący i informujący TMB o uszkodzeniach w nawierzchni, podano również.

Pierwsze Solarisy zawitały do Barcelony w 2014 roku. Obecnie w stolicy Katalonii jeździ ich ponad 80, wszystkie to pojazdy z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Solaris jest europejskim liderem w sprzedaży i produkcji autobusów elektrycznych. Klienci z 18 państw zakontraktowali dotychczas blisko 900 elektrobusów polskiego producenta.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Produkty marki Solaris obecne są w 32 państwach w ponad 750 miastach. Łącznie producent dostarczył do swoich klientów blisko 19 000 pojazdów.

(ISBnews)