Impel miał 13,69 mln zł zysku netto, 49,15 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Impel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 49,15 mln zł wobec 44,3 mln zł zysku rok wcześniej.

"W porównaniu do poprzedniego roku EBIT jest wyższy o 10,9%, przy sprzedaży wyższej o 1,7%. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim wyższa o 0,18% marża EBIT, która wzrosła z 2,04% w poprzednim roku do 2,22% w roku 2019. Rentowność EBITDA także uległa poprawie - wzrost z 4,29% w poprzednim roku do 5,45% za rok 2019. Było to spowodowane w głównej mierze wzrostem amortyzacji przy jednoczesnym spadku kosztów usług obcych" czytamy w sprawozdaniu finansowym.

"Wskaźnik EBITDA wyniósł 120 588 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 27 390 tys. zł, tj. o 29,4% w stosunku do 2018 roku. Tak duże odchylenie spowodowane jest wprowadzeniem standardu MSSF 16, co skutkowało zwiększeniem wartości amortyzacji przy jednoczesnym spadku kosztów usług obcych" - czytamy dalej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 178,05 mln zł w 2019 r. wobec 2 140,91 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży usług nastąpił na skutek m.in. waloryzacji kontraktów oraz większym zaangażowaniu prac w obszarze Industrial Services. Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 1 507 776 tys. zł, co stanowi ich wzrost o 35 226 tys. zł, tj. o 2,4% w stosunku do 2018 roku. Wspomniany wzrost przychodów to głównie skutek waloryzacji cen realizowanych kontraktów, szczególnie w produktach usługa porządkowo-czystościowa oraz fizyczna ochrona mienia" - czytamy dalej.

"Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 343 094 tys. złotych, co stanowi ich przyrost o 13,9%, wzrost sprzedaży wynika głównie ze zwiększenia zakresu bieżących prac oraz pozyskania nowych kontraktów w obszarze technicznej obsługi nieruchomości i industrial cleaning. Segment Digital Services and Business Process Outsourcing uzyskał przychody na poziomie 327 181 tys. złotych, co stanowi ich spadek o -10,9%. Niższe przychody to efekt reorganizacji procesów pracy czasowej do nowego modelu, który w przyszłości ma zwiększyć rentowność na tym produkcie" - czytamy także.

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Impel w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 2 160 105 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,6% r/r.

"Mimo dynamicznej sytuacji ekonomicznej Grupa Impel utrzymała koszty operacyjne na poziomie roku 2018, a największe odchylenie, pozycja Amortyzacja wzrost o 46,1% spowodowany jest wprowadzeniem zasad ewidencji leasingu w aktywach leasingobiorcy (MSSF 16). Podobnej wysokości odchylenia zanotowała pozycja związana z wynagrodzeniami wzrost o 21 718 tys. zł, jednak zważywszy na profil działalności większości spółek Grupy Impel (świadczenie usług) oraz wzrost płacy minimalnej (od 1 stycznia 2019 wynosi 2 250 zł wobec 2 100 zł w roku 2018, oraz 14,70 zł/h w 2019 wobec 13,70 zł/h w 2018) jest to stosunkowo niewielka zmiana" - podano także w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 12,34 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)