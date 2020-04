PGNiG jest od 1 IV wyłącznym użytkownikiem stacji LNG małej skali w Kłajpedzie



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Umowa zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z Klaipedos Nafta (KN) weszła w życie, w związku z tym polska spółka jest od 1 kwietnia na najbliższe pięć lat wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie na Litwie, podało PGNiG.

"To ważny krok w budowie pozycji PGNiG na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że nasze kompetencje w zakresie handlu i operacji LNG małej skali pozwolą PGNiG skutecznie rozwijać rynek tego paliwa na Litwie, Łotwie i w Estonii. Już teraz nasz gaz skroplony dociera do odbiorców w Niemczech i Czechach. Rozpoczęcie działalności PGNiG w Kłajpedzie wymagało wielu skomplikowanych uzgodnień handlowych i operacyjnych. Chciałbym podziękować kierownictwu KN za pełne zaangażowanie w ten proces. To najlepsza rękojmia obopólnych korzyści, jakie nasze spółki osiągną dzięki zainaugurowanej dziś współpracy" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

KN jest m.in. operatorem pływającego terminala regazyfikującego i magazynującego LNG zacumowanego w Kłajpedzie oraz położonej u wejścia do portu nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali. W 2019 roku litewska spółka zorganizowała przetarg na wyłączne użytkowanie stacji przez 5 lat. Oferta PGNiG została uznana za najkorzystniejszą i spółki podpisały stosowną umowę w listopadzie 2019 r.

"Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy KN i PGNiG znacząco przyczyni się do wzmocnienia regionalnego rynku LNG małej skali. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy starali się zintensyfikować jego rozwój, co da szansę na bardziej konkurencyjne ceny i umożliwi szerokie wykorzystanie LNG przez klientów w krajach bałtyckich, północno-wschodniej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" - podkreślił prezes Klaipedos Nafta Darius Šilenskis.

Stacja odbioru i przeładunku LNG w Kłajpedzie wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności 5 tys. m3 (2250 ton) gazu skroplonego. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, które mogą być używane jednocześnie. Nabrzeże stacji pozwala nie tylko na odbiór LNG z jednostek pływających, ale także na jego załadunek. Dzięki temu stacja może być wykorzystana do bunkrowania statków napędzanych silnikami na gaz skroplony.

"Użytkowanie stacji w Kłajpedzie nie tylko otwiera dla PGNiG rynki zagraniczne, ale pozwoli też zwiększyć atrakcyjność oferty spółki dla odbiorców w kraju. Koszt transportu gazu skroplonego stanowi istotny element ceny tego paliwa. Dla klientów z Polski Północno-Wschodniej możliwość odbioru LNG z Litwy będzie korzystną alternatywą dla dostaw z Terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu czy położonych na terenie Wielkopolski należących do PGNiG wytwórni gazu skroplonego w Odolanowie i Grodzisku Wielkopolskim" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)