Ipopema miała 3,12 mln zł zysku netto, 6,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Ipopema odnotowała 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,41 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,99 mln zł w 2019 r. wobec 98,11 mln zł rok wcześniej.

"Podobnie jak kilka ostatnich lat, miniony rok także był trudny i wymagający dla branży maklerskiej - obserwowaliśmy zarówno spadek obrotów na GPW, które były o 6,3% niższe niż w roku 2018, jak i utrzymujący się marazm na rynku transakcji kapitałowych. Mimo wszystko w Ipopema Securities udało nam się nieznacznie poprawić przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (o 2% do poziomu 22,4 mln zł), a realizacja kilku projektów na trudnym rynku transakcji kapitałowych przełożyła się na istotnie wyższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej (11,7 mln zł wobec 8,1 mln zł w 2018 r.)" - napisał prezes Jacek Lewandowski w liście do akcjonariuszy.

Według niego, dobry rok ma za sobą Ipopema TFI, które z aktywami w zarządzaniu na poziomie 59,6 mld zł w dalszym ciągu jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, a także konsekwentnie buduje ofertę funduszy rynku kapitałowego, których wartość aktywów na koniec 2019 r. wynosiła 1,5 mld zł (wobec 1,4 mld zł rok wcześniej). Również Ipopema Business Consulting konsekwentnie rozwijała skalę działania – większa liczba zrealizowanych projektów doradczych przełożyła się na wzrost przychodów segmentu usług doradczych o 16% (do 29,2 mln zł z poziomu 25,1 mln zł w 2018 r.).

"W bieżącym roku największy wpływ na grupę kapitałową Ipopema praktycznie we wszystkich obszarach jej działalności będzie miał obowiązujący obecnie stan epidemii koronawirusa. Można się spodziewać, że będzie on miał daleko idące skutki dla ogólnoświatowej gospodarki, a w konsekwencji również dla Polski i tym samym dla grupy Ipopema. Choć skutki te na obecnym etapie nie mogą być miarodajnie zmierzone i ocenione, to w poszczególnych segmentach działalności albo już widać sygnały spowolnienia, albo można się ich spodziewać w dalszej części roku. Niemniej jednak poszczególne spółki z grupy są pod względem organizacyjnym dobrze przygotowane do niezakłóconego prowadzenia działalności w obecnej sytuacji" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 4,31 mln zł straty rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)