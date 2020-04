Ogłoszone we wtorek przepisy mają zostać wdrożone najpóźniej do 6 kwietnia. Rozporządzenie dotyczy obiektów handlowych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 400 metrów kwadratowych.

Część sklepów w Austrii zaczęła rozdawać maseczki już w środę. „Prosimy o ich rozsądne używanie. Maseczka może być używana wielokrotnie, ponieważ podczas zakupów jest używana tylko przez krótki czas” - napisała sieć Spar w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej. Spar zachęca do ponownego użytku rozdawanych maseczek, tłumacząc, że ich “liczba jest ograniczona”, a ich zamawianie na bieżąco „nie jest takie łatwe”.

Rozporządzenie resortu zdrowia zobowiązuje właścicieli sklepów do podjęcia dodatkowych środków zabezpieczających, w tym do noszenia maseczek oraz rękawiczek ochronnych przez pracowników; umieszczania dozowników ze środkiem do dezynfekcji przy wejściach do sklepów; dezynfekcji uchwytów wózków na zakupy po każdym użyciu przez klienta; zamontowaniu przy kasach osłony z pleksiglasu oddzielającej klienta od kasjera.

W Austrii zidentyfikowano dotychczas 10 192 przypadków zakażeń koronawirusem; 146 chorych zmarło, a 1436 pacjentów wyzdrowiało – podało w środę austriackie ministerstwo zdrowia. (PAP)