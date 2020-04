"To minimalny gest, aby okazać szacunek i odwzajemnić wysiłki lekarzy, pielęgniarzy oraz personelu administracyjnego szpitali, którzy obecnie walczą o zdrowie nas wszystkich" – oświadczył szef fundacji Antonis Papadimitriu.

Maski przyleciały do Aten trzema samolotami greckich linii lotniczych Aegean w poniedziałek i wtorek. Była to największa do tej pory dostawa pomocy medycznej z Chin do Grecji.

Według biura prasowego premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa wszystkie maski trafią do greckich szpitali.

W Grecji do tej pory stwierdzono 1314 przypadków Covid-19. Zmarło 49 osób.

Fundacja Alexandrosa Onassisa została powołana do życia w 1975 roku po śmierci greckiego magnata żeglugowego Aristotelisa Onassisa.

Alexandros był jego synem, który zginął w katastrofie lotniczej dwa lata wcześniej. Na rzecz fundacji Aritotelis Onassis przekazał w testamencie połowę swojego majatku. W zakupie masek pomógł też Związek Armatorów Greckich.

Agnieszka Rakoczy (PAP)