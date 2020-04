Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r.



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w kraju w 2020 r., poinformował szef Biura Analiz Rynku Energii Elektrycznej i Produktów Powiązanych Sebastian Gola.

"Patrząc na dane publikowane przez operatora za pierwsze dwa miesiące roku już obserwujemy spadki zapotrzebowania. Po oczyszczeniu z efektu roku przestępnego, zapotrzebowanie już spada na poziomie ok. 3% r/r. Odczyty za marzec, jeszcze niepotwierdzone, też wskazują na kontynuację takiego trendu, należy się więc spodziewać, że ten rok będzie podobny do roku poprzedniego i spadek zużycia energii elektrycznej powinien się nieco pogłębić względem roku 2019" - powiedział Gola podczas telekonferencji.

Podkreślił jednak, że trudno obecnie ocenić, jak pandemia wpłynie na wielkość zapotrzebowania.

W pierwszych analizach porównawczych dotyczących pierwszego tygodnia marca Tauron dostrzega niewielkie spadki w grupach taryfowych o największej marżowości i trochę większe spadki w segmencie największych odbiorców. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, wskazał także dyrektor.

"Na dziś ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy jest to efekt spowolnienia gospodarczego i pandemii, czy sezonowości" - zaznaczył Gola.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,9% w skali roku i wyniosło 169,39 TWh w 2019 r.

