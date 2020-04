PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PERN przygotował propozycje zmian zapisów w umowach z wykonawcami robót budowlanych, realizowanych na rzecz spółki, w ramach pakietu wsparcia antykryzysowego dla firm budowlanych, podała spółka. Wśród tych propozycji znalazły się m.in. skrócenie terminów płatności faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, czy pomoc w płatnościach za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia.

PERN wprowadził możliwość ułatwień dla wykonawców. Na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane, PERN może przyspieszyć terminy płatności faktur, wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram czy pomóc w realizacji płatności za dostarczane maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania umowy, poinformowano.

"Epidemia koronawirusa jest dużym wstrząsem dla gospodarki światowej, w tym także dla polskiej. Rozumiemy, że jest to także trudny okres dla naszych partnerów biznesowych, którzy pracują dla nas. Dlatego chcemy maksymalnie uprościć i przyspieszyć obieg dokumentów i pieniądza, by ulżyć im w tym szczególnym momencie" - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

PERN realizuje ambitny program inwestycyjny i remontowy, zawierający budowę infrastruktury radykalnie wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne państwa w obszarze ropy i paliw. W ramach strategicznego projektu megainwestycji powstają nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz rurociągi - surowcowy z Gdańska do Płocka i produktowy z Boronowa do Trzebini.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku.

(ISBnews)