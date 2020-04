Jak wskazał wiceprezes, kolejne 150 tys. testów dostarczona zostanie w przyszłym tygodniu.

Kolczyński wskazał, że testy zostaną przekazane przez ARP do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia.

"Testy pozwolą skuteczniej wykrywać zakażonych, by służby medyczne mogły szybciej poradzić sobie z epidemią" - powiedział Kolczyński. Dodał, też ARP we współpracy z innymi spółkami państwa organizuje kolejne loty ze środkami ochronnymi.

Do tej pory Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła i sprowadziła z Chin środki ochrony osobistej warte ok. 10,7 mln zł. 1 i 2 kwietnia do Warszawy przyleciały trzy samoloty z ponad milionem masek i 100 tys. kombinezonów kupionych przez ARP. Pod koniec marca Agencja kupiła i sprowadziła z Chin 1 mln 700 tys. maseczek, 40 640 kombinezonów, 10 tys. gogli i 416 500 rękawic - wszystkie te środki trafiają do magazynu Poczty Polskiej w Łodzi, która przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia przekazuje je do placówek medycznych.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska