W środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział PAP, że Sejm w piątek ma zająć się projektami: tzw. specustawy funduszowej i dotyczącym głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r.; możliwe, że zajmie się też projektem ws. zwiększenia środków na nauczanie przez internet.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku - tzw. specustawa funduszowa - przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podkreślił resort w przesłanym PAP komunikacie, cele tej ustawy są dwa: większa elastyczność dla beneficjentów funduszy europejskich, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych oraz ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

Terlecki powiedział w środę również, że prawdopodobnie Sejm zajmie się w piątek także złożonym przez PiS projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., zgodnie z którym, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego ma przysługiwać wszystkim wyborcom.

W czwartek Terlecki powiedział dziennikarzom, że PiS zamierza wnieść autopoprawkę do swego projektu, która ma zmierzać do tego, by głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich było wyłącznie korespondencyjne.

"Mówi się także o tym, że (w porządku obrad) będzie projekt dot. przeznaczenia dodatkowych pieniędzy dla szkół na nauczanie przez internet, jednak ten projekt jeszcze nie dotarł do Sejmu. Możliwe, że także tym projektem zajmiemy się w piątek" - powiedział w środę Terlecki. Zapowiedział wówczas, że Prezydium Sejmu zbierze się na "obiegowym posiedzeniu".(PAP)

autor: Karol Kostrzewa