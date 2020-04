Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 39,9% r: r w III



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 39,9% r/r i wyniosła 33 985 szt. w marcu 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z marca jest o 21,25% niższy w ujęciu m/m.

"Pandemia koronawirusa boleśnie uderzyła w branżę motoryzacyjną. Pod względem popytu to najgorszy marzec od 2013 roku. Co więcej, spadki sprzedaży, spowodowane strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, zawieszeniem produkcji fabryk samochodów, a także obawami przed kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszy nagły wzrost bezrobocia, będziemy obserwować również w kolejnych miesiącach. Nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć, jak długo potrwa epidemia, która praktycznie zatrzymała branżę motoryzacyjną. Nawet jeśli tylko kilka miesięcy, to i tak sprawi firmom z różnych sektorów poważne kłopoty, zmuszając je do ograniczenia działalności lub wręcz jej zawieszenia. A to firmy stanowią od dłuższego czasu siłę napędową rejestracji nowych samochodów osobowych na polskim rynku" - czytamy w komunikacie.

Według najnowszych prognoz IBRM Samar, sprzedaż w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie w 2020 r. ok. 475 tys. egzemplarzy i będzie mniejsza w porównaniu z ub. rokiem o 24%. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut (spadek o 24,4%), a pojazdów dostawczych - 55 tys. egzemplarzy (-21%).

Około 7,77% aut (2 300 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w marcu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca, podano także.

"Poziom reeksportu w porównaniu do marca 2019 spadł o 61,39%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem" - czytamy dalej.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w marcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 29 657 samochodów osobowych, o 40,83% (-20 463 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 22,99% (-8 855 szt.) mniej niż w lutym 2020 r. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 107 641 samochodów osobowych, o 23,01% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-32 163 szt.), podano również.

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w marcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 4 644 samochody dostawcze, o 10,52% (-546 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 5,14% (+227 szt.) więcej niż w styczniu 2020 roku. W okresie I-II 2020 roku zarejestrowano w Polsce 13 389 samochodów dostawczych, o 21,37% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, podsumowano.

(ISBnews)