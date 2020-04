Większość z nich (67,3%) negatywnie ocenia trafność rozpoznania ich potrzeb przez rząd oraz przygotowany pakiet wsparcia (83,3%), wynika z badania Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR). Jednocześnie 57,7% firm rodzinnych stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni.



"Lepiej oceniane są starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - zebrał on jedynie 46,8% negatywnych ocen, choć prawie tyle samo przedsiębiorców (41,7%) wstrzymało się od oceny jego roli, zapewne dlatego, że działał on poza głównym nurtem mediów oraz nie jest bezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.



Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę. 57,7% firm stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni. Natomiast 44,3% nie doczeka nawet 9 tygodni. Firmy rodzinne przewidują poważne problemy, pomimo obowiązywania tarczy antykryzysowej już od kwietnia. Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców. Dla 91% respondentów dochody z firmy stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8% to ponad 3/4 dochodów.



Są to firmy dojrzałe: 69,9% z nich działa ponad 11 lat. Tworzą krajobraz poza metropoliami, bo 69,2% z nich działa w miejscowościach poniżej 0,5 mln mieszkańców. Są rozwojowe i z aspiracjami, bo jedynie 30,1% z nich koncentruje się tylko na rynku lokalnym. Pozostałe działają na skalę międzynarodową i ogólnopolską. Jedynie 34% respondentów to mikrofirmy, wymieniono dalej.



Wśród recept na uzdrowienie sytuacji przeważają następujące pomysły przedsiębiorców:



1) 43,6% - Dofinansowanie na preferencyjnych warunkach z gwarancją kredytową BGK



2) 71,2% - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju dla wszystkich firm



3) 82,7% - Zwolnienie wynagrodzeń z podatku dochodowego i składek ZUS dla wszystkich firm



4) 51,9% - Pokrycie przez ZUS wynagrodzeń w okresie kwarantanny



5) 35,9% - Wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i wynagrodzeń



6) 50,6% - Czasowe zawieszenie spłaty odsetek i rat kredytów oraz leasingów



7) 57,1% - Uwolnienia środków pieniężnych z kont split payment VAT



8) 37,8% - Ułatwienia w zakresie zwrotu podatku VAT



9) 44,2% - Przesunięcie na okres 3-6 miesięcy płatności podatków VAT, CIT, PIT i innych



10) 53,2% - Szeroko pojęta deregulacja upraszczająca prowadzenie biznesu



"Według wyników badania, w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych tarcza antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią" - zakończono w komunikacie.

Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej ankiety w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2020 r. Udział w badaniu wzięło 156 firm rodzinnych z całego kraju.