Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Live Motion Games z grupy PlayWay planuje debiut na NewConnect w I połowie 2021 r. i nie wyklucza połączenia go z emisją akcji. Do tego czasu chce mieć w swoim portfolio sześć gier, podała spółka.



"Nie wykluczamy, że debiut będzie połączony z emisją akcji. Zależy to jednak od tego, na jakim etapie zaawansowania będzie nasze studio. Obecnie przygotowujemy się do przekształcenia Live Motion Games w spółkę akcyjną" - powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.



Opracowana przez spółkę gra "Train Station Renovation" w wersji na PC trafi do sprzedaży w trybie early access 30 kwietnia.



"Projekt dedykujemy przede wszystkim fanom renowatorów, jak i kolejnictwa, których na świecie jest coraz więcej. Gracz będzie musiał dokonać renowacji opuszczonych dworców kolejowych. Te zadania wywołają wiele ciekawych sytuacji, a ich wykonanie z pewnością dostarczy graczom mnóstwa satysfakcji. Liczmy, że tytuł docenią gracze, którzy lubią gry symulacyjne, a tych jest naprawdę dużo - wskazał Kaczmarek.



Od 15 kwietnia na osobnej karcie Steam będzie także dostępne demo gry, stanowiące prolog do tytułu: "Train Station Renovation - First Job". W wersji demonstracyjnej gracz będzie mógł zagrać w samouczek i pierwsze zadanie w grze, korzystając z narzędzi pierwszego poziomu. Zarówno wersja demo, jak również early access będą dostępne w dziesięciu językach: angielskim, chińskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i japońskim.



Train Station Renovation wzorowana jest na popularnym tytule "House Flipper", którego wydawcą jest spółka PlayWay, podano także.



Wkrótce do sprzedaży trafią także kolejne gry studia: "Car Trader Simulator" i "Bakery Simulator". Spółka pracuje też nad kolejnymi tytułami. Środki na ich realizację studio pozyskało w ramach przeprowadzonej w ubiegłym roku prywatnej emisji akcji.



"Przeprowadzona w grudniu 2019 roku prywatna emisja akcji zakończyła się dla nas sukcesem. Szybko udało nam się pozyskać więcej środków niż pierwotnie zakładaliśmy. Ostatecznie do studia trafiło 0,76 mln zł, które pozwolą nam zrealizować trzy tytuły, o których wspomniałem. Łączna liczba ich zapisów na wishlistach przekroczyła znacząco ponad 100 tys. osób" - dodał prezes.



Spółka koncentruje się na tworzeniu symulatorów, które kieruje do konkretnych grup odbiorców. Z czasem, autorskie produkcje firmy mają być portowane na konsole. Live Motion Games rozwija także na bieżąco kompetencje wydawnicze.



"Nie zamykamy się na projekty na zlecenia. Obecnie wykonujemy grę 'Bakery Simulator' dla Gaming Factory - tytuł może być alternatywą dla popularnego projektu 'Cooking Simulator'. Pracujemy także nad bardzo ciekawym tytułem, 'Chernobyl Liquidators Simulator'. Szczegóły projektu podamy wkrótce" - powiedział także Kaczmarek.



Wydawcą tytułów studia jest PlayWay, która jest jednocześnie największym udziałowcem Live Motion Games.



Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 r.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)