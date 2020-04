GIS przypomina: przesyłki do osób objętych kwarantanną zaczekają na poczcie

Źródło: PAP

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że przesyłki nadane do osób przebywających na kwarantannie zaczekają na poczcie do czasu zakończenia izolacji. Przekazy pieniężne zawierające renty i emerytury dotrą do odbiorców w specjalnej kopercie.