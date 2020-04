Od 30 marca na czterech kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP Sport emitowane jest pasmo skierowane do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Dodatkowo w TVP2 o 11.05 nadawany jest półgodzinny program "Wesoła Nauka" skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli.

Jak informuje TVP, 6 kwietnia do dotychczasowej oferty edukacyjnej zostaną dołączone treści dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. W godzinach od 9.00 do 13.00 będzie można je obejrzeć na antenach TVP Kultura i TVP HD. Powtórki – tego samego dnia o 17.00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Wszystkie wyemitowane audycje będzie można znaleźć również na platformie VOD.TVP.PL.

"Telewizja Polska od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz młodzieży. Poza specjalnymi pasmami w TVP2, TVP ABC i TVP Kultura zostały uruchomione również audycje w serwisie VOD.TVP.PL" – przypomina w komunikacie publiczny nadawca.

Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec