Wiceminister potwierdził podane już wcześniej w niedzielę dane, że w ciągu ostatniej doby wykonano ok. 8 tys. testów na koronawirusa, a w sumie przebadano ponad 80 tys. próbek.

"Widzimy, że każdego dnia liczba wykonywanych testów przyrasta. To jest związane przede wszystkim z uruchamianiem kolejnych ośrodków, także z tym, że kontraktujemy zakup kolejnych testów. Już ponad 800 tysięcy takich testów jest przeznaczonych do dostawy do Polski, wiele z nich już do Polski dotarło, ostatni transport - 150 tysięcy sztuk, tak że mamy zapewnione testy na najbliższe tygodnie" - powiedział Cieszyński.

Według szacunków wiceszefa MZ liczba wykonywanych testów na SARS-coV-2 zwiększa się "w ujęciu dziennym o 60 proc. tydzień do tygodnia". "Kolejne wzrosty będą w najbliższych dniach" - zaznaczył wiceminister zdrowia.

