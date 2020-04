Vantage Development ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 9 kwietnia



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Vantage Development otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich swoich akcji z dniem 9 kwietnia 2020 r., podała spółka.

"Decyzja KNF obejmuje 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł, to jest 800 000 akcji serii A, 5 635 316 akcji serii B, 12 764 684 akcji serii C, 6 724 380 akcji serii D oraz 22 637 326 akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że złożyła do GPW wniosek o wykluczenie wszystkich akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 9 kwietnia, podano także.

W styczniu br. TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali.

(ISBnews)