Maxcom rozpoczął import z Chin produktów do walki z koronawirusem w Polsce



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Maxcom podjął decyzję o współpracy z chińskimi partnerami w zakresie produkcji maseczek ochronnych i innych środków ochrony osobistej, poinformowała spółka. Produkty przeznaczone na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19 będą oferowane w Polsce jednostkom służby zdrowia oraz odbiorcom hurtowym i klientom indywidualnym.

Spółka od kilkunastu lat produkuje urządzenia telekomunikacyjne w Chinach i chce wykorzystać nabyte doświadczenia, kapitały relacji oraz wypracowane kanały dystrybucyjne, podano w komunikacie.

"Obserwując niełatwą sytuację epidemiologiczną w Polsce i w naszym regionie na Śląsku, podjęliśmy niezwłoczną decyzję o wsparciu polskiej służby zdrowia i osób indywidualnych poprzez import środków ochrony osobistej, na początku maseczek ochronnych. Chińska spółka Maxcom International szybko i efektywnie osiągnęła porozumienie z lokalnymi producentami. Dzięki naszym kanałom dystrybucji, już otrzymaliśmy pierwszą partię maseczek, które wkrótce znajdą się na polskim rynku. Będziemy prowadzić import tak długo, jak będzie to konieczne" - powiedział wiceprezes Andrzej Wilusz, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że mimo ogromnego wzrostu cen frachtu lotniczego i wydłużonych terminów dostaw z Chin, wszystkie importowane produkty ochrony osobistej będą sprzedawane w preferencyjnych cenach.

"Spółka będzie starać się utrzymywać możliwie najniższe ceny sprzedaży dla swoich odbiorców, aby cena dla użytkownika była jak najbardziej przystępna. W celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa personelu medycznego w miarę otrzymywania kolejnych dostaw maseczek ochronnych, Maxcom będzie przekazywał część maseczek nieodpłatnie dla placówek ochrony zdrowia" - czytamy dalej.

"Chcemy każdego dnia kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, co owocuje także innymi inicjatywami ku walce z epidemią. Tyskiemu szpitalowi zakaźnemu przekazaliśmy nasze urządzenia telekomunikacyjne, prowadzimy także akcję #ZadzwońDoSeniora, wspieraną przez Główny Inspektorat Sanitarny. Jednocześnie mamy nadzieję na jak najszybsze wygaszenie powstałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie" - dodał Wilusz.

Spółka przekazała także nieodpłatnie na użytek jednoimiennego, zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach sprzęt telekomunikacyjny: krótkofalówki Maxcom PMR WT360. Ponadto firma uczestniczy w akcji #ZadzwońDoSeniora poprzez oferowanie Klientom darmowej dostawy telefonów zamawianych poprzez stronę internetową w kanale e-commerce.

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)