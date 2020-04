Początkowo obrady zostały przerwane do godz. 15 po tym jak Sejm nie wprowadził do porządku obrad obecnego posiedzenia projektu PiS ws głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich wraz z autopoprawką zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. ma być to jedyny sposób oddania głosu.

Jak przekazał PAP dyrektor CIS, obrady zostaną wznowione jednak o godz. 18.30. (PAP)