Źródło: PAP

W Szwecji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w ciągu doby wzrosła o 114 osób do 591. Dotychczas potwierdzono 7693 przypadków covid-19 - podał we wtorek Urząd Zdrowia Publicznego. Do walki z pandemią rząd chce więcej władzy.