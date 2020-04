Müller: do premiera wpłynęła już dymisja Jarosława Gowina

Źródło: PAP

Jarosława Gowina złożył w poniedziałek stosowne dokumenty z wnioskiem o dymisję do premiera Mateusza Morawieckiego; zgodnie z procedurami wniosek zostanie przekazany do prezydenta - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.