Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.



Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia prowadzi rozbudowę istniejącej sieci DWDM (dense wavelength division multiplexing), która ma zakończyć się do końca II kwartału 2020 r., podała spółka. Wykonawcą jest spółka Excelter - partner firmy Nokia.

"Tauron rozbudowuje istniejącą sieć DWDM - technologię optyczną, pozwalającą na realizację najbardziej wymagających usług teletransmisyjnych. W efekcie zwiększy się przepustowość łączy, a zmniejszy ich awaryjność. Projekt dotyczy południowej Polski i obejmuje ponad 100 000 gospodarstw domowych przyłączanych do sieci telekomunikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" - czytamy w komunikacie.

Modernizacja obejmuje rozbudowę sieci DWDM o dziewięć nowych węzłów z rodziny Nokia PSS 1830, a także o rozszerzenie zasięgu geograficznego sieci poprzez dołączenie nowych ringów i lokalizacji. Po rozbudowie sieć będzie składać się z 33 węzłów i będzie wykorzystywać ok. 2 100 km światłowodów.

Po zakończeniu projektu Tauron będzie dysponować siecią o najwyższych parametrach, gotową do obsługi obecnych i przyszłych potrzeb transmisyjnych. Dzięki temu zwiększą się możliwości przepustowości sieci światłowodowych Taurona - uzyskując dodatkowe 1,4 Tb/s. Dzięki modernizacji, zwiększy się też bezpieczeństwo usług data center i punktów wymiany ruchu poprzez zapewnienie wydajnych połączeń telekomunikacyjnych dwiema niezależnymi drogami (redundancja). Możliwe będzie również zaawansowane szyfrowanie danych, wyjaśniono.

"Tauron jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej, zapewniającym dostawy energii elektrycznej dla ponad 5,5 mln klientów. Wykorzystując naszą infrastrukturę chcemy również poszerzać zasięg Polski cyfrowej. Poprzez rozbudowę sieci technologii optycznej to właśnie się dzieje" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk.

Tauron angażuje się w rozwój sieci światłowodowych w Polsce, uczestnicząc w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja wykluczenia cyfrowego i tzw. białych plam (miejsc, w których internet nie jest dostępny wcale lub jakość sygnału nie pozwala na efektywne użytkowanie). W 2018 r. spółka otrzymała dofinansowanie na rozbudowę sieci światłowodowej na terenie siedmiu regionów w południowej Polsce.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)