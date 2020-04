Przychody Monnari Trade spadły o 62,69% r: r do ok. 7,2 mln zł w marcu



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Monnari Trade ze sprzedaży towarów wyniosły ok. 7,2 mln zł w marcu i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (19,3 mln zł) o 62,69%, podała spółka.

"Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku wyniosła ok. 52,5 mln zł. Przychody te były niższe o 8,7% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (57,5 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Przychody za marzec 2020 r. obejmują ok. 0,6 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 Sp. z o.o. (ok. 1,3 mln w marcu 2019 r.). Przychody za okres styczeń - marzec 2020 r. obejmują ok 4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 sp. z o.o. (ok. 3,2 mln w analogicznym okresie 2019 r.), wskazano także.

"Poziom przychodów za marzec bieżącego roku jest obciążony skutkami panującego stanu pandemii koronawirusa COVID w kraju oraz wprowadzonymi zakazami w odniesieniu do handlu" - podkreślono.

W obecnej sytuacji grupa kapitałowa Monnari Trade realizuje sprzedaż tylko w kanale internetowym, który również odnotowuje spadki w porównaniu do poprzednich miesięcy.

Z uwagi na powyższe zarząd spółki podjął decyzję, że w okresie obowiązywania zakazów dot. handlu nie będzie publikował informacji o realizowanych przychodach, podsumowano.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)