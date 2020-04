Posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego odbędzie się w formie wideokonferencji.

"W trakcie posiedzenia zostaną podjęte decyzje dotyczące zakresu przedłużenia aktualnych obostrzeń i zaleceń postępowania na najbliższe dni w związku z epidemią koronawirusa" - poinformował PAP rzecznik rządu.

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami do soboty 11 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Przepisy zakazują do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Minimalna odległość między pieszymi to - zgodnie z obecnymi zasadami - dwa metry i ograniczenie to dotyczy także rodzin i bliskich, z wyłączeniem rodziców z dziećmi do 13. roku życia i osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

Obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich. Ten zakaz obowiązuje do odwołania.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje obecnie zasada "tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe". Wymóg ten obowiązuje też pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny i nie dotyczy samochodów osobowych.

Ponadto obecnie restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz. Banki i placówki finansowe - zgodnie z przepisami - pozostają otwarte, krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie, a sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.

Obowiązują również ograniczenia liczby klientów m.in. w sklepach, na targach i na poczcie. W sklepach i punktach usługowych obowiązuje ograniczenie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. W przypadku targowiska, trzech klientów przypada na jeden punkt handlowy, a na poczcie są to dwie osoby na jedno okienko. W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować oraz obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich - w tym także dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte są też zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone będą także zabiegi rehabilitacyjne i masaże. Tu wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Przepisuje obejmują także hotele i miejsca noclegowe, które zostają zamknięte i będą mogły funkcjonować tylko wtedy, gdy będą w nich przebywać osoby w kwarantannie, izolacji lub gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy obecnie przebywają w takich obiektach, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki, a tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Instytucje publiczne i urzędy swoje obowiązki wykonują zdalnie, ale wyjątek stanowią czynności, gdzie praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji kluczowych obowiązków tych instytucji.

Obowiązkowej kwarantannie domowej są objęci będą wszyscy, którzy mieszkają z osobą na kwarantannie. Zasady te będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia.

Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska ich pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących. (PAP)

autor: Mateusz Roszak