CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 175,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 109,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 180,29 mln zł wobec 112,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 521,27 mln zł w 2019 r. wobec 362,9 mln zł rok wcześniej.

"Zarówno od strony poziomu sprzedaży jak i wyniku netto grupy IV kw. 2019 roku był najlepszą końcówką roku w naszej historii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z niesłabnącej popularności "Wiedźmina 3" - tym bardziej, że już za kilka tygodni gra skończy 5 lat. Wciąż docieramy do nowych fanów - w październiku ubiegłego roku zadebiutowaliśmy z nią na Nintendo Switch, z kolei "GWINT" w tym samym miesiącu trafił na urządzenia z systemem iOS. Bardzo dobra sprzedaż Wiedźmina i premiery na nowych dla nas platformach przyczyniły się do poprawy naszych wyników i rentowności netto Grupy, która w ubiegłym roku wzrosła do 34%" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. grupa CD Projekt poniosła rekordowe wydatki na produkcję gier i nowych technologii, które wyniosły 165 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec roku osiągnęło poziom 386 mln zł.

"Poza intensywną pracą nad produkcją Cyberpunka, duży nacisk położyliśmy w ubiegłym roku na globalną kampanię promocyjną. Po ogłoszeniu daty premiery gry oraz udziału Keanu Reveesa, który wcieli się w jedną z głównych postaci, spotykaliśmy się z fanami gier na całym świecie, biorąc udział w ponad 20 wydarzeniach branżowych na czterech kontynentach. Zainteresowanie Cyberpunkiem jest ogromne, co potwierdza 200 nagród, które ma już na swoim koncie oraz świetna oglądalność trailera gry, który od czerwca obejrzano ponad 50 mln razy" - powiedział prezes Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

Ubiegły rok był także czasem inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na dalsze działania Grupy. W IV kw. 2019 r. spółka zakupiła kompleks nieruchomości przy Jagiellońskiej 74 w Warszawie, gdzie od 20 lat ma swoją siedzibę i gdzie nadal planuje się rozwijać. Podpisała także porozumienie z Panem Andrzejem Sapkowskim, twórcą uniwersum Wiedźmina, które nakreśliło ramy przyszłej współpracy, podano także.

"Od połowy marca pracujemy z domu zachowując pełną ciągłość prac. Nasze cele się nie zmieniły, a główny to wrześniowa premiera Cyberpunk 2077. Czujemy się zmotywowani i posiadamy narzędzia, żeby tego dokonać. Ponadto konsekwentnie realizowana przez lata strategia nie zadłużania się i kumulowania rezerw gotówkowych sprawia, iż wierzymy, że jesteśmy odpowiednio przygotowani na trudniejsze czasy" - napisał prezes Adam Kiciński w liście do akcjonariuszy.

Realizowana przez lata strategia niezadłużania się i kumulowania rezerw gotówkowych sprawia, że grupa jest przygotowana na kontynuację całości prac także w trudniejszych czasach.

"W 2019 r. GOG.com wypracował przychody w wys. 162 mln zł, poprawiając je kolejny rok z rzędu. Zespół tego segmentu zaprezentował w ubiegłym roku aplikację GOG GALAXY 2.0, umożliwiającą graczom połączenie w jedną bibliotekę wszystkich posiadanych gier oraz komunikację ze znajomymi i śledzenie ich postępów niezależnie od platform, na których grają. Obecnie aplikacja znajduje się w fazie otwartych beta testów i zbiera pozytywne recenzje użytkowników" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 172,83 mln zł wobec 109,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)