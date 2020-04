Krka rekomenduje wypłatę 4,25 euro brutto dywidendy na akcję



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorca i zarząd Krka zaproponowali wypłacenie 133,85 mln euro dywidendy, czyli 4,25 euro brutto na akcję, podała spółka.

"To wzrost o 32,8% w stosunku do zeszłorocznej dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Zysk netto Krka wyniósł 270,87 mln euro w 2019 r.

Roczne walne zgromadzenie odbędzie się 9 lipca, przypomniano.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)