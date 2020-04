CD Projekt 'czuje się komfortowo' z datą premiery 'Cyberpunk 2077' 17 września



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - CD Projekt "czuje się komfortowo" w kwestii debiutu gry "Cyberpunk 2077" w zapowiadanym wcześniej terminie 17 września br., poinformował członek zarządu Michał Nowakowski.

"Czujemy się komfortowo z wrześniową datą. […] Gra ma postać skończoną. Obecnie zajmujemy się m.in. usuwaniem błędów i wygładzaniem pewnych aspektów, to kwestia wielu drobniejszych czynności" - powiedział Nowakowski podczas telekonferencji.

Poinformował także, że CD Projekt otrzymał już większość ratingów dla gry od agencji ratingowych.

"Grę wysłaliśmy do agencji ratingowych w marcu i otrzymaliśmy już większość ratingów, więc nie ma ryzyka, że gra wystartuje bez ratingu na którymś z głównych - ale także nie głównych - rynków. Nie widzimy ryzyka, które powstrzymałoby nas przed debiutem gry we wrześniu" - dodał członek zarządu.

Przyznał, że obecnie pozostały jeszcze "pewne trudności" związane z procesem lokalizacji, choć "zdecydowaną większość" nagrań dubbingowych już spółka otrzymała. W razie potrzeby część z nich może zostać uzupełniona później w formie "cyfrowego patcha".

Obecnie nad grą pracuje blisko 600 osób, z czego zdecydowana większość - nad wersją dla pojedynczego gracza, a mała część - nad wersją multi-player.

Prezes Adam Kiciński podtrzymał, że dalsze plany CD Projekt ogłosi po wprowadzeniu gry "Cyberpunk 2077" na rynek.

"O przyszłości powiemy więcej po wydaniu 'Cyberpunka', na razie nie chcemy zdradzać więcej na temat naszych przyszłych projektów" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)