VWFS: OC pozostaje obowiązkowe podczas pandemii, można je wznowić online



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bez względu na sytuację epidemiologiczną, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozostaje obowiązkowe. Prawo określa również opłaty karne za brak ważnego OC. Z tego względu Volkswagen Financial Services (VWFS) zachęca do zdalnego wznawiania polis ubezpieczeniowych.

"Wznowienie ubezpieczenia w ramach 'Twojej polisy Online' jest proste. Klient przedłużający pakiet ubezpieczeniowy samochodu kontaktuje się telefonicznie z doradcą z salonu dealerskiego. Po krótkiej rozmowie na temat swoich oczekiwań nabywca otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do wygenerowanej specjalnie dla niego strony zawierającej kilka ofert ubezpieczeń komunikacyjnych. Link jest unikalny, a każda z polis jest przygotowana dokładnie pod potrzeby klienta" - czytamy w komunikacie.

Po przejrzeniu ofert i wyborze najkorzystniejszej klient opłaca ją online. Na jego adres mailowy zostaje wówczas wysłana zakupiona polisa razem z innymi niezbędnymi dokumentami. Cały proces zakupu i płatności trwa maksymalnie 10 minut i jest w pełni zautomatyzowany, podano także.

Oprócz polisy "na odległość" Volkswagen Financial Services wprowadził również szereg innych rozwiązań wspierających klientów. Wszystkie informacje można znaleźć na stronach internetowych firmy, podsumowano.

Volkswagen Financial Services oferuje pod jedną marką usługi finansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną. Pod marką Volkswagen Financial Services działają w Polsce trzy spółki: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce - usługi bankowe, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce - leasing i mobilność, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. - ubezpieczenia.

(ISBnews)