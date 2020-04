Samodzielna praca nad stworzeniem i spopularyzowaniem sklepu internetowego często przerasta możliwości finansowe i logistyczne małych i średnich przedsiębiorców. Problemem okazuje się utrzymanie serwisu i jego rozwój. Kluczem do sukcesu jest zbudowanie rozpoznawalności marki i nieustająca promocja. O tym, kto przetrwa, a kto upadnie, decyduje więc umiejętność zapewnienia najlepszego user experience na każdym etapie ścieżki zakupowej oraz retencja, czyli tworzenie love brand.

Allegro ze wsparciem dla firm

Platforma Allegro dynamicznie odpowiada na potrzeby tych, którzy robią zakupy w Internecie oraz klientów biznesowych. Odwiedza ją miesięcznie 18 milionów klientów, a 80% internautów zaczyna zakupy od Allegro.

1 kwietnia Allegro uruchomiło specjalny Pakiet wsparcia dla Sprzedających. Pomaga on obecnym sprzedawcom utrzymać biznes i lepiej zarządzać przepływem gotówki. Nowe firmy, które szukają bezpiecznych kanałów online, rozpoczną współpracę z Allegro na preferencyjnych warunkach, które pozwolą zaoszczędzić znaczące dla przedsiębiorców sumy.

Handlowcy i klienci na całym świecie znaleźli się teraz w zupełnie nowej sytuacji. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że zakupy w sieci stają się koniecznością, a nie opcją. „Skutki obecnego kryzysu odczujemy wszyscy, ale to właśnie e-commerce oraz firmy z ekosystemu tzw. handlu online, mogą przejść przez obecne wydarzenia »najsuchszą nogą«” – tłumaczył Grzegorz Miłkowski, CEO ContentHouse, z okazji publikacji raportu „E-commerce w czasie kryzysu 2020”.

Przedsiębiorca, który zaczyna współpracę z Allegro, dostaje wsparcie potężnego, budowanego przez lata sprzedażowego ekosystemu. Nie musi zastanawiać się, jaką drogą pójść w content marketingu i jak wygenerować ruch w swoim sklepie dzięki dużej liczbie wejść z poziomu wyszukiwarki internetowej.

Szkolenia i zaawansowane narzędzia e-commerce

Przedsiębiorcy, którzy założą konto sprzedażowe na Allegro, mają dostęp do wysokiej klasy darmowych szkoleń. Mają one formę webinariów, czyli spotkań prowadzonych na platformie internetowej, w których bierze się udział bez potrzeby wychodzenia z domu.

Podczas szkoleń eksperci objaśniają jak przygotować konto Allegro do sprzedaży oraz jak radzić sobie z jego obsługą. Przedstawiają również możliwości promowania się na Allegro, chociażby przez Allegro Ads, czyli zaawansowane narzędzie do reklamowania ofert.

Unikatowy Program powitalny

Firmy, które zarejestrują w kwietniu konto na Allegro, skorzystają ze specjalnie skonstruowanego pakietu powitalnego. Zawiera on, oprócz 100% zniżki na prowizję od sprzedaży do końca lipca, m.in. 50% zniżki na prowizję od sprzedaży w ofercie z wyróżnieniem, abonament profesjonalny za 39,80 zł (cena regularna to 199 zł) oraz pakiet z darmowymi wyróżnieniami. Założenie konta firmowego trwa dosłownie chwilę, a regulamin Programu powitalnego jest prosty i przejrzysty.

Biznes zyskuje z Allegro

Praca z Allegro to możliwość zaprezentowania się 18 milionom klientów, którzy generują 1,7 miliarda wyszukań na platformie. Reklamy na Allegro pomagają dokonać wyboru konsumentom na każdym etapie ścieżki zakupowej: od zainteresowania do zakupu. Natomiast kampania ofert sponsorowanych umożliwia zaprezentowanie wystawionej oferty jako pierwszej w miejscach najpopularniejszych na Allegro.