Blockchain Lab przyspiesza soft launch dwóch gier



Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Blockchain Lab (wkrótce BTC Studios) udostępnia wcześniej niż planowano dwie gry mobilne ze swojego portfolio: "Taffy: Feed the Kitty" oraz "Sadie Sparks' Magic Match" w formule soft launch, poinformował ISBtech członek zarządu Blockchain Lab Jarosław Zeisner.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszego pierwszego soft launchu, dlatego trzymamy się tego modelu. Zwłaszcza, że obecna sytuacja zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym sprzyja wzmożonemu zainteresowaniu grami. Z racji osiągnięcia odpowiedniego stadium produkcyjnego, nie zamierzamy wstrzymywać przygotowanych tytułów i udostępnić je społeczności dużo wcześniej" - powiedział ISBtech Zeisner.

"Tym bardziej, że grupą docelową naszych gier mobilnych są najmłodsi, dla których zbliżający się okres świąteczny, połączony z obowiązkową izolacją, będzie z pewnością dużym wyzwaniem pod względem organizacji czasu wolnego. Poza tym w naszych grach staramy się zawierać treści edukacyjne pomocne w dobie epidemii i tak np. w 'Sadie Sparks' Magic Match' będziemy przypominali o konieczności mycia rąk" - dodał członek zarządu.

Gry będą mogli pobrać użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS. Debiut gier obejmie Polskę oraz Litwę, Łotwę i Estonię. Obie gry będą działały w modelu free-to-play.

Oficjalna premiera planowana jest w przypadku "Taffy: Feed the Kitty" na maj 2020 r., z kolei "Sadie Sparks' Magic Match" - na czerwiec 2020 r.

To już kolejny w tym roku debiuty gier mobilnych od Blockchain Lab w formule soft launch - na początku marca br. spółka dała graczom z Polski i Irlandii możliwość pobierania gry "Overlords: Empires at War".

Zgodnie z ogłoszonymi prognozami, Blockchain Lab zamierza w tym roku zwiększyć przychody do 10,239 mln zł, natomiast w 2024 r osiągnąć przychody rzędu 78 mln zł i zysk netto przekraczający 23 mln zł.

Spółka zakłada również systematyczny wzrost liczby użytkowników swoich produkcji. W tym roku spółka prognozuje 418 900 użytkowników przy 6 opublikowanych grach, natomiast w 2024 r. społeczność przekraczającą 1,3 mln użytkowników przy portfolio obejmującym 12 gier.

Blockchain Lab to spółka notowana na NewConnect, aktualnie realizująca strategię rozwoju w branży gamingowej.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)